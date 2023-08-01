دعوات للمؤسسات والنقابات المهنية للمشاركة في حملة نابلس عزها بناسها

قال يزن جبر رئيس نقابة المهندسين في نابلس، إن مساع تبذلها النقابة لإشراك النقابات المهنية والمؤسسات الأهلية في حملة "نابلس عزها ناسها" لإيواء عائلات فلسطينية دمر الاحتلال منازلها.

وأوضح جبر أن نقابة المهندسين، جزء من داعياً باقي النقابات المهنية للمساهمة وإطلاق حملة خاصة لأعضائها للتبرع ودعم أصحاب البيوت المدمرة.



كما طالب كل مؤسسات نابلس، وتجارها وأصحاب رؤوس الأموال، وأبناء شعبنا بكافة أطيافهم وتخصصاتهم لدعم الحملة، كواجب وطني وأخلاقي تجاه أناس ضحوا بحياتهم وأعمارهم وحريتهم خدمة للوطن.

200 ألف شيكل

وتمكنت الحملة في يومها الرابع من جمع قرابة 200 ألف شيكل، بالإضافة لمصاغ ذهبي تبرعت به فلسطينية من مدينة الناصرة بالداخل المحتل.

وشارك في الحملة أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، الذين عبروا عن تضامنهم مع أصحاب البيوت المدمرة.

وأطلق أهالي المدينة الحملة بهدف بناء منزلي عائلتي الأسيرين أسامة الطويل وكمال جوري، اللذين يتهمهما بتنفيذ عملية "شافي شمرون" قبل أشهر وقتل جندي إسرائيلي.

وبدأت حملة "نابلس عزها بناسها" يوم السبت الماضي، ومن المقرر أن تستمر حتى السبت الموافق 05 آب/ أغسطس 2023، من الساعة العاشرة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءً يومياً، على دوار الشهداء بنابلس، بهدف جمع التبرعات المادية لإعادة إيواء أصحاب البيوت المدمرة من قبل الاحتلال.