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لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف

اشتباكات مسلحة ومواجهات خلال اقتحام جيش الاحتلال لنابلس

الضفة المحتلة- الرسالة نت

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال (الإسرائيلي) مساء اليوم الثلاثاء، المنطقة الشرقية في مدينة نابلس وسط اشتباكات مسلحة ومواجهات عنيفة.

وأصيب فلسطيني خلال الاقتحام، وأعلنت وزارة الصحة في تصريح لها، أن إصابة برصاص الاحتلال الحي في الساق وصلت إلى مستشفى الاتحاد النسائي في نابلس.

وأكدت مصادر محلية، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية في مدينة نابلس عن طريق حاجز بيت فوريك العسكري، ترافقها جرافتان، لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام يوسف.

ونشرت سرايا القدس -كتيبة نابلس : "مجاهدونا  يستهدفون قوات الاحتلال على شارع عمان بصليات من الرصاص"

وأضافت: "يواصل مجاهدونا في مجموعات بلاطة من توجيه ضربات مكثفة بصليات الرصاص والعبوات المتفجرة صوب قوات وآليات الاحتلال في محيط المخيم".

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