الشرطة البحرية تُنقذ مواطناً فُقدت آثاره في عرض بحر الوسطى

أعلنت دائرة الشرطة البحرية في محافظة الوسطى، مساء اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من إنقاذ مواطن فُقدت آثاره صباح اليوم في عرض بحر منطقة النصيرات في المحافظة الوسطى .

وفي التفاصيل؛ أوضحت الشرطة البحرية أنها تلقت اشارة تفيد بتغيب وفقدان المواطن (ع. أ) من سكان منطقة النصيرات، بعد دخوله البحر منذ ساعات الصباح الأولى.

وذكرت الشرطة البحرية أنها وفور تلقيها الإشارة، باشرت إحدى الدوريات العائمة للإنقاذ البحري بعمليات البحث عن المواطن داخل عرض البحر .

وأشارت الشرطة البحرية إلى أن جهود طواقمها في الإنقاذ البحري أفضت إلى الوصول للمواطن على بعد (10) قامات بحرية وهو بحالة إعياء وإرهاق شديد .

ولفتت الشرطة البحرية إلى أنها انتشلت المواطن من داخل البحر وقدمت له الإسعافات الأولية اللازمة، مبينة أنها استدعت طواقم الإسعاف في الخدمات الطبية لتقديم الرعاية الصحية له .