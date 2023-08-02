الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

قدمت الإسعافات اللازمة له

الشرطة البحرية تُنقذ مواطناً فُقدت آثاره في عرض بحر الوسطى

490ec35f-6d2c-415e-93e0-c774fd16beda.jpg
490ec35f-6d2c-415e-93e0-c774fd16beda.jpg

الرسالة نت

أعلنت دائرة الشرطة البحرية في محافظة الوسطى، مساء اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من إنقاذ مواطن فُقدت آثاره صباح اليوم في عرض بحر منطقة النصيرات في المحافظة الوسطى .
وفي التفاصيل؛ أوضحت الشرطة البحرية أنها تلقت اشارة تفيد بتغيب وفقدان المواطن (ع. أ) من سكان منطقة النصيرات، بعد دخوله البحر منذ ساعات الصباح الأولى.
وذكرت الشرطة البحرية أنها وفور تلقيها الإشارة، باشرت إحدى الدوريات العائمة للإنقاذ البحري بعمليات البحث عن المواطن داخل عرض البحر .
وأشارت الشرطة البحرية إلى أن جهود طواقمها في الإنقاذ البحري أفضت إلى الوصول للمواطن على بعد (10) قامات بحرية وهو بحالة إعياء وإرهاق شديد .
ولفتت الشرطة البحرية إلى أنها انتشلت المواطن من داخل البحر وقدمت له الإسعافات الأولية اللازمة، مبينة أنها استدعت طواقم الإسعاف في الخدمات الطبية لتقديم الرعاية الصحية له .

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/287767

كلمات مفتاحية

البحر الشرطة البحرية الوسطى عرض بحر الوسطى

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.