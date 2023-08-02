هبة سعدية.. أول فلسطينية تشارك في تحكيم مباراة في تاريخ كأس العالم للسيدات

أصبحت هبة سعدية أول فلسطينية تشارك في تحكيم مباراة في تاريخ كأس العالم لكرة القدم للسيدات، إذ كانت حَكَمة راية في المواجهة التي جمعت إنجلترا والصين في ختام منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.

وقال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر حسابه على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقًا باسم تويتر “كتبت هبة سعدية التاريخ بأن أصبحت أول امرأة فلسطينية على الإطلاق ضمن فريق تحكيم مباراة بكأس العالم لكرة القدم للسيدات”.

وانتهت المواجهة بفوز إنجلترا 6-1 على الصين، وتأهلها إلى دور الستة عشر في صدارة مجموعتها الرابعة لتواجه نيجيريا على مقعد في دور الثمانية.

وهذا أحدث الإنجازات العربية التي تشهدها النسخة الحالية من البطولة المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، إذ أصبح المغرب أول منتخب عربي على الإطلاق يشارك في البطولة.

كما أصبحت ابتسام الجريدي صاحبة أول هدف عربي في البطولة، عندما قادت منتخب المغرب للفوز 1-صفر على كوريا الجنوبية، ليتجاوز الخسارة الثقيلة 6-1 في مباراته الأولى أمام ألمانيا.

وأصبحت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم للسيدات.

المصدر : مواقع التواصل + وكالات