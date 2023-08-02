بالفيديو والصور|| إصابتان في عملية إطلاق نار في الأغوار

أصيب (إسرائيليان) مساء اليوم الأربعاء، بعملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، قرب حاجز الحمراء في الأغوار.

وقالت منظمة "إنقاذ بلا حدود" العبرية، إن مستوطن أصيب في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني باتجاه سيارته قرب حاجز الحمراء في الأغوار، فيما ذكرت إذاعة الجيش أن عدد الإصابات في عملية إطلاق النار ارتفع إلى إصابتين واحدة لمستوطنة نتيجة شظايا الزجاج، وأخرى بالهلع.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، افخاي ادرعي، أن فلسطينياً نفذ عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز الحمراء في الأغوار، فيما يلاحق الجيش المنفذين.

ولفتت إذاعة الجيش ، إلى قوات الجيش اقتحمت مدينة نابلس للبحث عن منفذي عملية إطلاق النار قرب الأغوار.

وأشار الإسعاف (الإسرائيلي)، إلى أن وقوع إصابات بالهلع وتضرر مركبة في عملية إطلاق النار قرب حاجز الحمراء في الأغوار.

ولفتت قناة كان ، إلى أن عملية إطلاق النار وقعت في منطقة قريبة جدًا من مكان عملية إطلاق النار التي وقعت قبل 4 أشهر وأدت لمقتل 3 مستوطنات، ونفذها الشهيدين معاذ المصري وحسن قطناني من نابلس.

ومساء أمس الثلاثاء، أصيب ستة مستوطنين ، خلال عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني، في مستوطنة معاليه أدوميم، شرق مدينة القدس، واستشهد المنفذ مهند محمد المزارعة (20 عاماً).

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