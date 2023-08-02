معاريف: فرنسا تحاول التوسط بين (إسرائيل) و حزب الله

قالت صحيفة معاريف اليوم الأربعاء، إن فرنسا تعمل على التوسط بين "إسرائيل" وحزب الله اللبناني تفادياً لأي مواجهة بينهما.

وذكرت صحيفة "معاريف"، صباح اليوم، أن "إسرائيل" بعثت رسالة إلى حزب الله من خلال وزير خارجية فرنسا السابق جان إيف لودريان، الموفد الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان.

وبحسب الصحيفة، فإن لودريان التقى أخيراً ممثلين عن حزب الله، وأبلغهم برسالة "إسرائيل" غير المباشرة، بالعمل من أجل التهدئة ومنع العنف.

وأضافت "معاريف" أن الرسالة نُقلت إلى فرنسا خلال زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى باريس في يوليو/ تموز المنصرم، وأن فرنسا تعهدت بالتدخل في المسألة.

وفي غضون ذلك، قدّم سفير "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، يوم أمس الثلاثاء، شكوى رسمية ضد لبنان إلى مجلس الأمن الدولي.

وطالب بإلزام حكومة لبنان وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" بالعمل الفوري من أجل منع حزب الله من المضي في تطوير البنى التحتية العسكرية على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948.

وحذر أردان في شكواه من أن النتائج قد تكون مدمرة وتؤدي إلى كارثة.

ويوم الأحد الماضي عقد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جلسة أمنية، بشأن التوتر الحاصل مع "حزب الله" على الحدود، بمشاركة مسؤولين أمنيين وعسكريين كبار.

وأبلغ مسؤولون كبار في جيش الاحتلال خلال الجلسة، نتنياهو بارتفاع احتمالية اندلاع حرب مع حزب الله اللبناني إلى أعلى مستوى منذ حرب 2006.

وتشهد الحدود بين "حزب الله" اللبناني ودولة الاحتلال في الآونة الأخيرة، حالة من التوتر واستمرار نصب خيام "حزب الله" قرب الحدود، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل "استفزازاً" لها، فضلاً عن انتهاك "إسرائيل" أراضٍ لبنانية، وبناء جدار إسمنتي في الجزء اللبناني من قرية الغجر، وتجريفها أراضٍ في المنطقة الحدودية، وغيرها من تطورات مشحونة.