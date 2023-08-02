وزير (إسرائيلي) يدعو لضم الضفة بأسرع وقت

دعا وزير "شؤون القدس والتراث" (الإسرائيلي) عميحاي إلياهو، اليوم الأربعاء، إلى ضم الضفة الغربية في أسرع وقت ممكن.

واعتبر الوزير اليميني من حزب "القوة اليهودية" الذي يتزعمه وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، أن "لا وجود للخط الأخضر، الذي يحدد الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وهو وهمي".

وقال "إلياهو"، في تصريح صحفي، أنه ينبغي تطبيق السيادة على مناطق الضفة الغربية، مضيفا أنه يجب القيام بذلك بأسرع وقت ممكن، وبذكاء قدر الإمكا".

وأضاف إلياهو أن "الخط الأخضر"، الذي يحدد الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967 "مجرد هراء ووهمي لا يوجد خط أخضر".

وتتفاوت مواقف الأحزاب (الإسرائيلية) المشكلة للحكومة من فكرة الضم، فحزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدعو لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية.

ويطالب حزبي "القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية" برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، إلى ضم الضفة الغربية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة جو بايدن، معارضتها لضم "إسرائيل"، أي جزء من الضفة الغربية.

وطبقا لمعطيات "حركة السلام الآن" الإسرائيلية) المختصة بشؤون الاستيطان، فإن نصف مليون مستوطن يعيشون بالضفة الغربية، وبما لا يشمل أكثر من 230 ألف مستوطن شرق القدس.