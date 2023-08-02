13 معتقلاً سياسياً من جنين في سجون أجهزة أمن السلطة

تواصل أجهزة أمن السلطة في جنين حملتها الأمنية التي تستهدف بشكل رئيسي المقاومين والأسرى المحررين.

وحسب مصادر حقوقية فإن 13 معتقلاً سياسياً من جنين وحدها، يقبعون في سجون المخابرات والوقائي التابعة للسلطة.

وأطلقت أجهزة السلطة الرصاص وقنابل الغاز تجاه مخيم جنين الليلة الماضية، على خلفية احتجاجات على الاعتقال السياسي.

وصدحت مآذن مخيم جنين مطالبةً أجهزة السلطة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في سجونِها.

ودعا مقاومون من مخيم جنين، أجهزة السلطة للحفاظ على تبقى من علاقة ووحدة دم، والكف عن ملاحقة المقاومين والأسرى المحررين.

وطالب المقاومون بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، وخاصة خالد العرعراوي من جبع المعتقل لليوم 19 على التوالي، ووجهت له أجهزة السلطة تهماً باطلة، وسط مخاطر على حياته.

واعتقلت مخابرات السلطة في جنين الليلة الماضية الأسير المحرر أحمد نواصرة، والشاب الشاب أنس علاونة اثناء تواجده في مقهى ببلدة جبع.

وتواصل أجهزة السلطة في جنين اعتقال الأسيرين المحررين حمزة وحسين حرز الله من بلدة يعبد لليوم الـ5 على التوالي، الأسير المحرر بهاء العدنان أبو بكر لليوم الـ5 على التوالي، والمطارد خالد ملايشة من بلدة جبع لليوم الـ8 على التوالي.

وتغيب سجون السلطة عدداً من كوادر الجهاد الإسلامي في جنين وهم: "عيد حمامرة، ومحمد علاونة، ومحمد ملايشة، ومؤمن فشافشة، وعماد خليلية" لليوم الـ18 على التوالي.

وتعتقل أجهزة السلطة المطارد مراد ملايشة ومحمد براهمة من جنين، في سجن أريحا لليوم الـ31 على التوالي.

وتواصل أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، اعتقال أكثر من 43 مواطناً من الضفة الغربية على خلفية انتمائهم وآرائهم السياسية ومقاومتهم للاحتلال.