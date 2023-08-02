كتل طلابية في جامعة الخليل تعلن الدخول في اعتصام مفتوح

أعلنت كتل طلابية في جامعة الخليل الدخول في اعتصام مفتوح داخل الجامعة رفضاً للاعتقال السياسي واعتداء الشبيبة على طالبات الكتلة.

وشرعت الكتلة الإسلامية وجبهة العمل التقدمي في جامعة الخليل باعتصامها المفتوح داخل الجامعة رفضاً للاعتقال السياسي واعتداء الشبيبة على طالبات الكتلة، وسط انتشار لأجهزة السلطة في محيط الجامعة.

واستنكرتا في بيان لهما داخل الجامعة اليوم الأربعاء، اعتداء الشبيبة الطلابية على طالبات الكتلة الإسلامية، وعدم احترامها للعرف، مؤكدتا على الحق في العمل الطلابي والنقابي.

وطالبتا أجهزة السلطة بوقف الاعتقال السياسي بحق أبناء شعبنا ومنهم الطالب في الكتلة الإسلامية في الجامعة جابر ارزيقات، والإفراج عنه بأسرع وقت.

وأعاقت جامعة الخليل عمل ونشاطات الكتلة الإسلامية في استقبال الطلبة الجدد للعام الدراسي الجديد، حيث الكتلة لعمادة الجامعة بكتاب للمشاركة في الإرشاد واستقبال الطلبة الجدد قبل أسبوع، ولكن عمادة شؤون الطلبة ماطلت بقبول الكتاب لعشرة أيام.

وأشارت الكتلة إلى أن الجامعة وافقت على إعطاء طاولة واحدة للكتلة الإسلامية، في المقابل سمحت لثلاث طاولات للشبيبة في أهم ثلاث مواقع داخل الجامعة.

وأوضحت أن عناصر من الشبيبة ورئيس مجلس اتحاد الطلبة أعاقوا نشاط الكتلة الإسلامية بمنع تقديم الهدايا للطلبة وغيرها من الأمور الإرشادية.

وقالت إنه تم الاعتداءعلى طالبات الكتلة الإسلامية بالاستيلاء على الأغراض ورمي الضيافة أرضا والاعتداء اللفظي على الطالبات، فيما قامت إدارة الجامعة بفصل الطالب الذي حاول الدفاع عن الطالبات.

وأكدت على أنه في كل المحطًات كان هناك حوار وشكاوى لعمادة شؤون الطلبة ولكن دون استجابة حقيقية، لافتة إلى تحيز العمادة لصالح الشبيبة.

وتواصل الكتلة الإسلامية في جامعات الضفة خدمتها للطلبة وأنشطتها الإبداعية، رغم الملاحقات لكوادرها من قبل الاحتلال وأجهزة السلطة.