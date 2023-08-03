الطالب مصعب حنايشة من جنين حراً بعد 16 شهراً في الاعتقال لدى الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأربعاء، عن الأسير الطالب مصعب عبد الوهاب حنايشة من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد 16 شهراً في الاعتقال الإداري.

وحناشية أحد نشطاء الكتلة الإسلامية وممثلها السابق في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، واعتقلته قوات إسرائيلية خاصة بعد اقتحام منزل عائلته في 13 ابريل 2022.

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت سلطات الاحتلال أمرا إدارياً لمدة ستة أشهر بحق مصعب، بعد انتهاء محكوميته.

وسبق أن اعتقلت قوات الاحتلال حنايشة بداية عام 2020، بعد اقتحام منزله وتحطيم محتوياته بحجة التفتيش.

ووجهت مخابرات الاحتلال آنذاك له تهمة التحريض والمشاركة في فعاليات تضر بأمن الاحتلال، وأصدرت بحقه حكما بالسجن الفعلي لمدة 10 شهور، قضاها في سجن رامون.

وإلى جانب اعتقاله في سجون الاحتلال، تعرض مصعب وهو طالب في كلية الهندسة للاعتقال في سجون السلطة عدة مرات.

ففي ٢٩ ديسمبر ٢٠٢١، اعتقل جهاز الأمن الوقائي في مدينة نابلس الطالب مصعب حنايشة لـ ٥ أيام، وذلك على خلفية نشاطه الطلابي والنقابي داخل الجامعة.

وبعد أسبوعين من الإفراج عنه، أعاد جهاز الأمن الوقائي اعتقاله لـ ٨ أيام، في فترةِ الامتحانات الفصلية.