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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
الاحتلال يصعّد من سياسة الاعتقال الإداري
03 اغسطس 2023 . الساعة: 09:04 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/287836
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