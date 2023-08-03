ثابت: المنحة الحكومية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية من لديهم عدادات ذكية

قال مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة توزيع كهرباء غزة، محمد ثابت، إن الشركة تنفذ المنحة الحكومية لمستفيدي الشؤون الاجتماعية بواقع 50 شيكل شهرياً لمن لديهم عدادات ذكية.

وأضاف في تصريح لإذاعة صوت الأقصى أنه سيتم وضع رابط على موقع الشركة لتمكين المواطنين مستفيدي الشؤون بتقديم شكوى يوضحوا فيها نوعية العداد لديهم في المنزل ليتمكنوا من حصولهم على مساهمة الحكومة المخصصة للعدادات الذكية فقط.

وأوضح أن مستفيدي الشؤون الذين لديهم عداد ميكانيكي أو عداد كرت لم يستفيدوا من مساهمة ال 50 شيكل شهريا وعليهم إبلاغ الشركة لتغيير العداد مجاناً.

وأشار أن الكشف الذي يأتيهم بأسماء مستفيدي الشؤون الاجتماعية يتم التعامل معه بمنحها مساهمة الحكومة شهرياً.