حماس تدين الاعتداء على الطلبة والصحفيين بجامعة الخليل

أدانت حركة حماس مساء اليوم الخميس، اعتداء أجهزة أمن السلطة الطلبة والصحفيين في جامعة الخليل.

ودعت حماس في بيان صحفي، إلى تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الحركة الطلابية، التي كانت ولا تزال أحد أهم القلاع في مواجهة الاحتلال ومستوطنيه الذين يعبثون بأمن أهلنا في عموم الضفة الغربية.

وطالبت حماس في بيانها، جميع الفصائل والقوى ومنظمات حقوق الإنسان إلى العمل على لجم تلك الانتهاكات، منعاً لتسميم الأجواء الوطنية خاصّة عقب لقاء الأمناء العامين في القاهرة.

واعتدى عناصر بلباس مدني اليوم الخميس، على صحفيين خلال تغطيتهم وقفة للكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحركة حماس) في جامعة الخليل، جنوب الضفة الغربية.