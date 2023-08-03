العواودة: ممارسة النشاط الطلابي حق لجميع الأطر ومنعه تكريس لسياسة القمع

أكدت الناشطة السياسية انتصار العواودة على أن ممارسة الأنشطة الطلابية في الجامعات حق لجميع الطلبة، وجزء أساسي من عمل الجامعة.

وقالت العواودة إنه بممارسة النشاط الطلابي تتكامل شخصية الطالب من الناحية الاجتماعية والقيادية، ويصبح قادرا على تحمل المسؤولية والتفكير بطريقة إبداعية، ويتولد لديه انتماء قوي للمجتمع الذي يعيش فيه.

واعتبرت أن منع أي إطار طلابي هذا الحق يعني تربية جيل على الخنوع، وتكريس لحالة المحسوبية وعدم المساواة بين أبناء الوطن الواحد.

وأضافت: "في حال نشوء خلاف بين الطلبة يجب على الجامعة الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطر، وأن تكون واحة للحرية والتعددية السياسية ونموذجا للعمل الديمقراطي الحر، ويتعلم الطلبة حل مشكلاتهم سويا ويتقبلوا اختلاف الرأي بينهم".

واعتدى عناصر من الشبيبة في جامعة الخليل، اليوم الخميس، على طالبات الكتلة الإسلامية وصحفيين، خلال وقفة أمام الجامعة رفضًا للاعتداءات على طالبات الجامعة والمطالبة بمحاسبة المعتدين.

وقامت عناصر من الشبيبة بالاعتداء على طالبات الكتلة المشاركات في الوقفة، وضرب الصحفيين نضال النتشة وعبد المحسن الشلالدة وساري جرادات ولؤي عمرو، ورشهم بالغاز.

ونظمت الكتلة الإسلامية في جامعة الخليل، وقفة رافضة لاعتداءات الشبيبة على طالبات الجامعة والمطالبة بمحاسبة المعتدين.

وشارك مجموعة من الطلبة والطالبات في الوقفة أمام بوابات الجامعة، بعد منع أمن الجامعة للطلبة الدخول والمشاركة في الوقفة التي كانت مقررة في ساحة العلوم.

وندد المشاركون بالاعتداء على الطالبات وما وصفوة بـ"العربدة والبلطجة"، ورفعوا لافتات كتب عليها: "اعتداء الشبيبة على طلبة الجامعة تجاوز خطير لا يمكن السكوت عنه"، و"كرامة الطالب خطر أحمر.. لن تنفعكم سطوة أجهزتكم الأمنية".

ومنع أمن جامعة الخليل صباح اليوم، عددًا من الطالبات من دخول حرم الجامعة للمشاركة في الوقفة الطلابية الرافضة لاعتداءات الشبيبة والمطالبة بمحاسبة الطلبة المعتدين.