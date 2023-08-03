خضر للرسالة: ما يمارس بأقبية تحقيق السلطة أفظع مما يمارسه الشاباك في زنازينه

قال القيادي في حركة فتح حسام خضر إن الأجهزة الأمنية للسلطة "ترتكب جرائم بحق المعتقلين السياسيين في الضفة".

وأضاف خضر في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"،: "هناك جرائم ترتكب بمعنى الكلمة، فما يمارس بأقبية التحقيق في سجون السلطة؛ لا يمارسه الشاباك في زنازينه وأقبيته".

وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات "حماية النظام السياسي الوكيل، والحفاظ على الأمن الذي يخدم إسرائيل".

وتابع خضر: "بالنسبة لهم ممنوع المقاومة في الضفة؛ وأي مقاومة ستقمع من هذا النظام الوكيل".

وسجلّت مجموعة محامون لأجل العدالة، 300 حالة اعتقال في الضفة المحتلة منذ بداية العام، وتعرض أغلبهم لتعذيب شديد في سجون السلطة.

يتبع،،