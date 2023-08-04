استطلاع: غالبية ناخبي الليكود والمعسكر الوطني يؤيدون حكومة وحدة

أظهر استطلاع للرأي العام (الإسرائيلي) نُشرت نتائجه، صباح اليوم الجمعة، أن أغلبية بين ناخبي حزبي الليكود و"المعسكر الوطني" أبدوا تأييدهم لتشكيل حكومة وحدة برئاسة بنيامين نتنياهو، بينما قوة الليكود ستتراجع لو جرت انتخابات للكنيست الآن.

وبحسب استطلاع أجرته صحيفة "معاريف"، فإن 55% من ناخبي الليكود و62% من ناخبي "المعسكر الوطني" برئاسة بيني غانتس، أيدوا تشكيل حكومة وحدة تضم هذين الحزبين وحزب "ييش عتيد"، برئاسة يائير لبيد.

وعبر 55% من ناخبي الأحزاب الحريدية، شاس و"يهدوت هتوراة"، عن معارضتهم لتشكيل حكومة وحدة، لأنهم سيبقون خارجها، بينما أيد 33% من الحريديين تشكيل حكومة كهذه.

وتراجعت قوة الليكود بمقعد واحد عن استطلاع نشرته الصحيفة الأسبوع الماضي بحال جرت الانتخابات للكنيست الآن.

وحصل الليكود في الاستطلاع الحالي على 27 مقعدا، بينما "المعسكر الوطني" استقر عند 30 مقعدا، وحزب "ييش عتيد" 16 مقعدا.

وتوقع الاستطلاع، حصول حزب شاس على 9 مقاعد، و"يهدوت هتوراة" 7 مقاعد، القائمة الموحدة 6 مقاعد، وأن يحصل على 5 مقاعد كل من أحزاب "عوتسما يهوديت"، الصهيونية الدينية، ميرتس، "يسرائيل بيتينو"، الجبهة – العربية للتغيير.

ووفق نتائج الاستطلاع، فإن أحزاب المعارضة ستكون ممثلة بـ 67 عضو كنيست مقابل 53 عضو كنيست لأحزاب الائتلاف، ولا يتجاوز حزب التجمع وحزب العمل نسبة الحسم.