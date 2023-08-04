حماس تزف شهيد مخيم نور شمس وتؤكد أن شعبنا ماضٍ في ثورته

زفت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الجمعة، الشهيد الشاب: محمود أبو سعن (18 عامًا) ، الذي ارتقى بنيران جندي إسرائيلي في عملية إعدام من مسافة صفر خلال اقتحام مخيم نور شمس شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "إنّنا إذ نعزي عائلة الشهيد التي قضى الاحتلال على فرحتها بنجاح نجلها محمود في امتحانات الثانوية العامة هذا العام، لتحيي أهلنا الصامدين، والمقاومين الأبطال الذين استبسلوا في الدفاع عن المخيم وصد العدوان".

وأضافت أن المقاومين جدّدوا التأكيد بأن عمليات القتل والإعدام والاغتيال المتصاعدة ومخططات تدنيس المسجد الأقصى لن تجلب للعدو أمنًا، فثورة شعبنا مستمرة حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.