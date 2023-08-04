رابط فحص تصاريح العمل بالألوان شهر 8 أغسطس.. وزارة العمل في غزة ، يتصاعد البحث حول هذا العنوان في محركات بحث "جوجل"، حيث يبحث العمال في قطاع غزة بشكل متزايد مع بداية كل شهر، عن إمكانية الحصول على تصريح للعمل داخل الأراضي الفلسطينية.

تصاريح العمل بالالوان 2023

حددت وزارة العمل في غزة دور الترشيح لتصاريح العمال، عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها العامل في أي مجموعة متوقع أن يكون دوره، وتسعى الوزارة بشكل دائم على تحديث دور الترشيح للمسجلين للعمل في الداخل، ويتم الفحص من خلال نظام التسجيل الموحد لكل مواطن، وهي كالتالي:

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة

اللون الأصفر: سيتم ترشيح الاسم في الدفعة الثانية

اللون البرتقالي: الاسم يحتاج بعض الوقت، متوسط

اللون الأحمر: الاسم يحتاج الكثير من الوقت، بعيد

اللون الأسود: الاسم مرفوض بسبب موانع الترشيح

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كيفية فحص تصاريح العمل





القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل لفحص التصاريح عبر الرابط من هنا

الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة.

كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية.

كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها في رسالة نصية إلى الهاتف.

عمل تسجيل الدخول لفحص لون التصريح الخاص بك.

رابط فحص التصاريح بالالوان 2023 اضغط هنا

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