موت السن.. كيف يحدث؟

قالت الدكتورة يوليا تومة إن موت السن يحدث عادة بسبب التهاب لبه، والذي ينجم غالبا عن تسوس الأسنان الذي لم يتم علاجه.
وأوضحت طبيبة الأسنان الألمانية أن البكتيريا الضارة تتوغل عبر ثقوب عميقة في السن إلى شبكة الأعصاب والأوعية الدموية فيه وتدمرها مما يؤدي إلى موته، لأن هذه الشبكة الداخلية المعقدة هي المسؤولة عن تغذيته.
أعراض موت السن
وأضافت تومة أن أعراض موت السن تتمثل في التغيرات اللونية الطارئة عليه، إذ يتخذ اللون الأصفر الداكن وصولا إلى الرمادي المائل للأسود، إلى جانب الشعور بالألم أثناء المضغ والحساسية تجاه الأطعمة والمشروبات الساخنة والباردة، بالإضافة إلى انبعاث رائحة كريهة من الفم.
ويجب استشارة طبيب الأسنان فور ملاحظة هذه الأعراض، لأن العلاج في الوقت المناسب يساعد على إنقاذ السن ويحول دون سقوطه أو الاضطرار إلى خلعه.
ويمكن إنقاذ السن من خلال علاج قنوات الجذر، حيث تتم في البداية إزالة الأنسجة الملتهبة وحشو القنوات، وفي وقت لاحق يتم تركيب تاج لحماية السن من الانكسار.
المصدر : الألمانية