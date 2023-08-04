نتائج الثانوية العامة في اليمن 2023.. رابط الفحص بالاسم ورقم الجلوس ، حالة من الترقب من قبل طلاب وطالبات الثانوية العامة في اليمن وذلك من اجل الحصول على نتائجهم في هذه المرحلة المهمة والمصيرية من حياتهم.

موعد نتائج الثانوية العامة اليمن 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم اليمنية أن الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة للعام 2023 باليمن ستكون بداية من الاسبوع القادم بكافة المدن باليمين ويمكن للطلاب الحصول عليها بدون مشاكل، حيث تقوم الكنترولات في التوقيت الحالي برصد الدرجات من اجل اعلان النتائج للطلاب في اسرع وقت، هذا وستكون النتائج متاحة امام الطلاب عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم اليمنية.

رابط نتائج الثانوية العامة اليمن 2023





أعلنت وزارة التربية والتعليم اليمنية، أنه بإمكان طلبة وطالبات الشهادة الثانوية الاستعلام عن نتائجهم والحصول عليها يوم الخميس 3 أغسطس 2023، وأن النتائج ستكون متاحة على الرابط الرسمي الذي اعتمدته الوزارة (https://res-ye.net)، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية: