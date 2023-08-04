عساف: ما ترتكبه أجهزة السلطة من فظائع وقمع للحريات هو خدمة للاحتلال

أكد رئيس تجمع الشخصيات المستقلة خليل عساف، أن ما ترتكبه أجهزة السلطة من فظائع وقمع للحريات هو بمثابة خدمة مجانية للاحتلال، موضحا أن سلوك السلطة هو عربدة إجرام وغير مبرر مطلقا.

وشدد في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، على أن ما حدث من اعتداء على منزل الأسير المحرر حازم الفاخوري وتكسير يده وتحطيم سيارته هو أمر مُخزٍ ومعيب.

كما وصف عساف اعتداء أجهزة السلطة على الطالبات الحرائر في جامعة الخليل بأنه خارج عن العرف الفلسطيني ولا يمكن السكوت عنه.

واستمرارا لمسلسل التغول على المواطنين، أقدم أفراد من جهاز المخابرات في الخليل على الاعتداء على عائلة الكاتبة السياسية لمى خاطر وتسببوا في كسر يد زوجها حازم الفاخوري وتحطيم سيارة العائلة.

وكشفت بيسان الفاخوري وهي ابنة الكاتبة خاطر، عن تفاصيل ما جرى، حيث اعتدى أبناء ضابط المخابرات شكري الفاخوري يعتدون على والدها ووالدتها بعد مهاجمة منزلهم.