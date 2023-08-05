السعودية تطالب مواطنيها بمغادرة الأراضي اللبنانية.. والسبب؟

قالت السفارة السعودية في لبنان في بيان نشر في وقت متأخر من مساء الجمعة على منصة إكس، المعروفة سابقا باسم تويتر، إن المملكة تدعو مواطنيها إلى مغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة وتجنب المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة.

وقالت السفارة: "تود السفارة تحذير المواطنين الكرام من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما تطالب المواطنين بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان".

كما دعت سفارة دولة الكويت لدى لبنان في بيان لها المواطنين الكويتيين المتواجدين في لبنان إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المختصة.

وكان عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي قد طالبوا الخارجية الكويتية بسرعة التفاعل مع التطورات الأمنية في لبنان وتأمين المواطنين الكويتيين هناك.