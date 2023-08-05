الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

‫لينوفو تطلق حاسوبها اللوحي الجديد "تاب برو 12.7"

الرسالة نت - وكالات

أطلقت شركة لينوفو حاسوبها اللوحي الجديد "تاب برو 12.7" الذي يمتاز بشاشة "إل سي دي" قياس 12.7 بوصة وبدقة وضوح 2944 × 1840 بيكسلا، فيما يبلغ معدل تحديث الصورة 144 هرتزا.

وأوضحت الشركة الصينية أن شاشة الحاسوب اللوحي تدعم تقنية "إنش دي آر دولبي فيجن" والإدخال عن طريق القلم النشط.

‫‫وينبض داخل الجهاز معالج "كوالكوم سنابدراغون 870" مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 غيغابايتات، وذاكرة داخلية سعة 256 غيغابايتا قابلة للزيادة.

ويشتمل الحاسوب اللوحي على كاميرا رئيسية بدقة 8 ميغابيكسلات وكاميرا أمامية لالتقاط صور السيلفي بدقة 13 ميغابيكسلا.

كما تم تجهيز الحاسوب اللوحي ببطارية تبلغ سعتها 10 آلاف و200 مللي أمبير/ ساعة، وتصل فترة تشغيلها إلى 47 يوما في وضع الاستعداد.

وإلى جانب الشحن بما يصل إلى قدرة 20 واطا يسمح منفذ "يو إس بي- سي" أيضا بتوصيل الشاشات الخارجية بدقة "4 كيه".

الجزيرة نت

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/287952

كلمات مفتاحية

لينوفو

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من تكنولوجيا

تم نسخ الرابط بنجاح.