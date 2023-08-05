رابط فحص تصاريح العمال بالألوان شهر 8 أغسطس.. فحص التصاريح الشئون المدنية ، تدرس سلطات الاحتلال (الإسرائيلي) زيادة عدد تصاريح العمل في أراضي الداخل المحتل الممنوحة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة المحاصر، وذلك بتوصية من الأجهزة الأمنية، بحسب ما أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية ("كان 11")، مساء الثلاثاء.

جاء ذلك، عقب مظاهرات شعبية نظمت في غزة مؤخرا دعما للمقاومة وللمطالبة بكسر الحصار الذي فاقم الأوضاع المعيشية بشكل كبير، بالإضافة إلى تصاعد أزمة الكهرباء نتيجة موجة الحر الشديدة والاستهلاك الكبير للطاقة في ظل شح مصادر التيار الكهربائي.

كيفية فحص تصاريح العمل

نعرض لكم كيفية فحص التصاريح الخاصة بالأفراد من قطاع غزة للعمل في الداخل المحتل ، من خلال الخطوات التالية:

القيام بالدخول إلى موقع وزارة العمل لفحص التصاريح عبر الرابط من هنا الدخول إلى خانة فحص التصاريح الجديدة. كتابة اسم المستخدم ويكون عبارة عن رقم الهوية. كتابة كلمة المرور التي تم إرسالها في رسالة نصية إلى الهاتف. عمل تسجيل الدخول لفحص لون التصريح الخاص بك.





رابط فحص التصاريح بالألوان 2023 التحديث الجديد

ويبحث الكثيرون عن رابط فحص التصاريح بالألوان 2023، والذي من خلاله يستطيع أن يتعرف على دوره في الحصول على تصريح العمل، حيث تقوم الوزارة بتحديد الدور عبر خمس مجموعات ملونة يعرف من خلالها المواطن أنه في أي مجموعة يكون دوره، وقد جاءت على النحو التالي:

اللون الأخضر: يدل على أن المرشح سيتم توفير اسمه في الدفعة القادمة.

اللون الأصفر: يدل على ترشيح الاسم في الدفعة الثانية وعليه أن ينتظر بعض الوقت.

اللون البرتقالي: يدل على أن المتقدم يحتاج بعض الوقت للحصول على التصاريح، فقد تمتد الفترة إلى ما يقارب أشهر، وعلى المقدم في وزارة العمل الانتظار لحين رفع اسمه ضمن القوائم التالية.

اللون الأحمر: يدل على أن المتقدم يحتاج وقتًا كبيرًا لإصدار تصريحه، وقد يمتد الوقت إلى ما يقارب الستة أشهر إلى سنة.

اللون الأزرق: يدل على أن المتقدم مسجل حديثا ويحتاج الكثير من الوقت.

اللون الأسود: يدل على أن المتقدم قد تم رفضه، وينبغي أن ينظر إلى مدة الرفض من خلال الموقع الخاص به عبر وزارة العمل، وقد يمتد الرفض ما بين الستة أشهر إلى سنة.

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وزارة العمل في غزة.. رابط فحص تصاريح العمال بالألوان شهر 8 أغسطس

رابط فحص تصاريح العمل بالألوان شهر 8 أغسطس.. وزارة العمل في غزة