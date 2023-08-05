قوات الاحتلال تنصب حواجز عسكرية جنوب جنين وتعتقل شاباً من الخليل

واصلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، اعتداءاتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ونصبت حواجز عسكرية جنوب جنين، تزامناً مع اعتقال شاب من الخليل.

وكثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري جنوب جنين، ونصبت حاجزاً عسكرياً عند دوار عرابة، ومدخل يعبد، وآخر بين بلدتي مسلية وقباطية، وفي منطقة الجربة بالقرب من قباطية.

ونصبت قوات الاحتلال كمائن بين كروم الزيتون، وأوقفت مركبات المواطنين وقامت بتفتيشها جنوب جنين، ودققت في بطاقات الفلسطينيين الشخصية.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شاباً من مخيم العروب شمال الخليل، وذلك بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وداهمت قوات الاحتلال منزل الشاب آدم هشام طافش بمخيم العروب، قبل أن تقوم باعتقاله واقتياده إلى مراكز الاعتقال.

يشار إلى أن المستوطنين واصلوا جرائمهم بحق الفلسطينيين، وقتلوا أمس الشاب قصي جمال معطان (19 عاماً)، خلال هجوم نفذوه على قرية برقة شرق رام الله.

وارتقى معطان شهيداً بنيران المستوطنين، بعد اقتحامهم مناطق عدة في النواحي الغربية والشمالية الغربية من برقة، بحماية قوات من جيش الاحتلال.

وهبّ أهالي القرية للدفاع عن أرضهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، وأحرقوا المستوطنون سيارتين، وحاولوا الاستيلاء على اراضي في القرية لإقامة "مستوطنة رعوية".

حرية نيوز