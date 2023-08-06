التجمع الإعلامي الفلسطيني يستنكر السلوك المشين لأجهزة السلطة بحق الصحفيين

استنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني، السلوك المشين لأجهزة أمن السلطة بحق الصحفيين والطواقم الإعلامية والتي كان آخرها استهداف الزميل الصحفي علي السمودي في مدينة جنين، بعد إطلاق قنبلة غاز أصابته بشكل مباشر في رأسه، ونقل على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاج.

وقال التجمع، :"إن المشاهد التي ظهر فيها الزميل على السمودي خلال تلقيه العلاج، لتؤكد مدى السقوط الأخلاقي لكل من تسوٍل له نفسه الاعتداء على شعبنا عموما، وحراس الحقيقة بشكل خاص، في انتهاك صارخ للحريات الاعلامية والعامة".

وأدان التجمع استهداف الزميل الصحفي السمودي، مؤكدًا أن استهداف الصحفيين أصبح سلوكاً ممنهجاً لدى أجهزة السلطة في الضفة بحق الزملاء الصحفيين، الذين يواصلون أداء واجبهم المهني والأخلاقي، ما يستدعي تدخل الجهات الدولية والعربية التي تعنى بالعمل الصحفي وفي مقدمتها الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، لوضع حد لهذه السياسة التي تتنافى وأبسط معايير احترام العمل الصحفي والإعلامي.