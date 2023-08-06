باحث أميركي: انقلاب النيجر يكشف إستراتيجية روسيا الكبرى في أفريقيا

الانقلاب الأخير في النيجر يساعد في توضيح العديد من القضايا في السياسة العالمية، وليس أفريقيا فقط، كما كتب ستيفن بلانك في مقال بموقع "هيل" الأميركي.

وعدد بلانك، وهو باحث في معهد أبحاث السياسة الخارجية، بعض هذه القضايا، منها أن حرب روسيا في أوكرانيا أدت إلى حدوث تحولات سياسية عالمية، من بينها الأهمية المتزايدة لجنوب الكرة الأرضية. وتؤكد القمة الروسية الأفريقية الثانية التي عقدها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين مؤخرا في سانت بطرسبرغ اعترافه بهذه الحقيقة وموضوعيتها.

وثانيا، يسلط هذا الانقلاب الضوء في نفس الوقت على إستراتيجية روسيا الطموحة، وحتى العدوانية، في جميع أنحاء أفريقيا، فضلا عن التحديات المتأصلة للحكم وبناء الدولة، وفق تعبير الكاتب.

وثالثا، يكشف الانقلاب أيضا أن التحديات الإقليمية التي لم تُلب توفر ذريعة لصراع القوى العظمى عبر القارة.

ويرى بلانك أن انقلاب النيجر يمثل إطاحة أخرى بالحكومات الديمقراطية من قبل العسكريين المرتبطين بصورة واضحة بموسكو من خلال مبيعات الأسلحة أو علاقات مع مجموعة فاغنر، التي يدعمها بوتين وحكومته مباشرة، حسب قوله. وأضاف أن الانقلابات في النيجر والسودان وبوركينا فاسو ومالي تظهر تشابها مذهلا مع بعضها البعض.