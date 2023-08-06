بارك الناطق باسم حماس عن مدينة القدس محمد حمادة العملية البطولية أمس في "تل أبيب"، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن وإصابة 3 آخرين

وقال حمادة لقناة "حطين" الرقمية إن العملية جاءت لتؤكد أن ما يقوم به الاحتلال من جرائم لن يكسر من عزيمة وإرادة شعبنا.

وأضاف حمادة أن العملية نسفت قوة الاحتلال وأكدت أنه لن يفت في عضد المقاومة بل زاد من حاضنتها الشعبية.

وأكد على أن الشباب الثائر بالقدس والضفة متأهبون للرد على كل جرائم الاحتلال خصوصا بعد التغول الكبير للاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا.

وأرسل بالتحية لروح منفذ العملية الشهيد البطل كامل أبو بكر.

وقتل مساء أمس السبت، مستوطن وأصيب اثنان في عملية إطلاق نار وسط مدينة تل أبيب، نفذها الشهيد كامل أبو بكر وكان يحمل وصية مكتوب فيها بأنه أراد الثأر لهجوم المستوطنين على قرية برقة، واستشهاد الشاب قصي معطان برصاص مستوطن.

واستشهد الشاب قصي معطان 19 عاماً من قرية برقة، برصاص المستوطن "إليشا يارد" الذي أطلق النار عليه بشكل مباشر خلال محاولته الدفاع عن أرضه.

بدورها، دعت حركة حماس إلى النفير والعمل بكل الأشكال النضالية لردع المستوطنين وصد عدوانهم، وقطع كل الطرق الالتفافية التي يستخدمونها في العدوان على أهلنا وأرضنا ومقدساتنا.

وشدت على يد المقاومين والثوار الذين يدافعون عن كرامة شعبنا في وجه عصابات الإجرام الصهيونية، داعية كل من يحمل السلاح للانتصار لدماء الشهداء والأطفال الأبرياء من أبناء شعبنا.