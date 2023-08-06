أفادت (القناة 12) العبرية، الأحد، بأن حكومة الاحتلال، قررت عدم المصادقة على أي تسهيلات للسلطة، وذلك بعد العملية التي وقعت أمس في تل أبيب.

ونقلت القناة عن مسؤول سياسي قوله: إن "طرح القضية للنقاش يمكن أن يولد معارضة غير ضرورية وخلافات داخل اجتماع كابينت".

وقتل شرطي (إسرائيلي) وأصيب اثنان آخران، أمس السبت، في عملية إطلاق النار شهدتها مدينة تل أبيب، فيما استشهد المنفذ والذي أعلن بأنه من سكان جنين.

ومن المقرر أن يعقد المجلس الوزاري (الإسرائيلي) المصغر للشؤون السياسية والأمنية، (كابينت)، اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة التوترات في الجبهة الشمالية والساحة الفلسطينية.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، عن وزير الخارجية، إيلي كوهين، قوله، قبل الاجتماع، بأن حكومته تريد بشكل عام تقديم "تسهيلات" اقتصادية للفلسطينيين.

ووفق الإذاعة فإنه بالرغم من اتهامه للسلطة بدعم عائلات منفذي العمليات، لكن كوهين قال قبل مناقشة (كابينيت): "نريد بشكل عام تقديم تسهيلات اقتصادية، لأن هذا صحيح من الناحية السياسية والأمنية، وهذه كانت توصيات المسؤولين الأمنيين".