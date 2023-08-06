انطلقت في الجامعة الإسلامية بغزة احتفالات تخريج الفوج الثاني والأربعين والذي أُطلق عليه اسم أفواج "الأصالة و التميز – فوج البناء والعطاء" ، وخصص اليوم الأول من الاحتفال لتخريج طلبة كلية الهندسة بأقسامها الثلاثة المعمارية والكهربائية والمدنية لبرامج البكالوريوس والماجستير، وأُقيم حفل التخريج في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بحضور كلاً من الدكتور محمد سعدي العكلوك رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات رئيس الجامعة الإسلامية، وأعضاء مجلس الجامعة والأستاذ الدكتور سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية المكلف والدكتور خليل الأسطل عميد كلية الهندسة، وحضر الحفل جمعٌ من الشخصيات الاعتبارية والمجتمعية، وممثلي مؤسسات التعليم العالي، ولفيف من قادة الفكر والمعرفة في المجتمع، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية في كلية الهندسة والخريجون والخريجات، وذوويهم.

ورحب الدكتور العكلوك خلال كلمته بالحضور، وقال: يسعدني في اليوم الأول من احتفالات التخريج، أن أشكر رئيس الجامعة الإسلامية.. العالِم الجليل الأستاذ الدكتور/ ناصر إسماعيل فرحات.. الذي قدَّم الكثير من أجل رفعة هذه الجامعة على مدار ست سنوات مضت من العطاء الرائع والمميز.. وسيغادر بعد أيام هذا المنصب.. ويستلم بعده دفة رئاسة الجامعة الأستاذ الدكتور سفيان عبد الرحمن تايه.. ليكمل بعده مشوار العطاء.

وأوض أن الدكتور تايه.. حصل على العديد من الجوائز الدولية.. وهو ضمن أفضل 2% من الباحثين على مستوى العالم.. ومُمَثِّلاً لكرسي اليونسكو لعلوم الفيزياء والفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء في فلسطين.. نتمنى له التوفيق في خدمة دينه ووطنه وجامعته.. ونشكر د. ناصر على كل جهوده من أجل رفعة الجامعة.

تحدي وصمود

وفي كلمته، هنأ الأستاذ الدكتور فرحات الخريجين مباركاً لهم تفوقهم في حياتهم الجامعية، وأكد بأن الجامعة الإسلامية اليوم وفي عامها الخامس والأربعين قد اشتد عودها وتفرعت أغصانها وأصبحت صرحاً ومنارة للعلم والعلماء في كل مناحي العلوم المختلفة.

ولفت الأستاذ الدكتور فرحات بأن الجامعة الإسلامية في صمودها وشموخها هي كالعنقاء تخرج من تحت الرماد أقوى وأكثر صلابة وعزيمة وأكد بأنها ستبقى الوفية لأبناء قطاع غزة ولن تتوقف ولن تتراجع عن تقديم خدمة التعليم حيث لا تزال الوفية لمجتمعها وأمتها وستظل دوماً تقدم خدماتها مرتكزة على رصيد وافر من القيم الإسلامية.

كلمة الخريجين

وفي كلمة لخريجي كلية الهندسة عبرت الطالبة إسراء الطويل نيابة عنها وعن زملائها عن السعادة الغامرة التي جاءت بعد جهد طويل من الدراسة والتي تتوجت اليوم بحفل تخرجهم من الجامعة الإسلامية، وأبدت الطالبة الطويل اعتزازها بانتمائها للجامعة الإسلامية والتي احتضنتهم لخمس سنوات بأكملها ليحققوا حلمهم المنشود بالنجاح والتفوق.

وقالت الخريجة الطويل " أساتذتنا الكرام يا من تحملتم قلة خبرتنا وبراءة أخطاءنا يا من شكلتم معرفتنا بأيديكم الحانية ونحتتم تفكيرنا بخبرتكم العريقة وصبركم اللانهائي إليكم بل إلينا بل إلى الدنيا كلها نهدي نجاحكم قبل نجاحنا " كما ووجهت الشكر والعرفان لكل من ساندها في مسيرتها التعليمية من عائلتها وأساتذتها وكل من وقف بجانبها خلال دراستها الجامعية.

درع التفوق

ومع بدأ مراسم برتوكول التخرج، سلم كلاً من الدكتور العكلوك و الأستاذ الدكتور فرحات و الدكتور الأسطل درع التفوق للطالب محمد نضال أبو هدروس الأول على كلية الهندسة و الحاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف بمعدل ( 96%) .

كما تم خلال حفل التخريج تكريم كلاً من الطالب عمرو شتات وحمادة أبو رجيلة وإبراهيم أبو خاطر ومحمد الشاعر الفائزين بجائزة المهندس زهير حجاوي للبحث العلمي، ضمن مسابقة الجامعة العربية الأمريكية للبحث العلمي للعام 2023 بإشراف الدكتور المهندس مؤيد نصر المبيض، الأستاذ المشارك في كلية الهندسة، حيث تمحورت فكرة مشروعهم حول اختراع روبوت استقبال، وهو نوع من الروبوتات المصممة للتفاعل مع البشر وتقديم المساعدة في الاستقبال وتقديم خدمة للعملاء، وبإمكانه التعامل مع جميع الثقافات بالصوت والصورة.







