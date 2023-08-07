أوكرانيا تصد هجوما روسيا بصواريخ بعيدة المدى وطائرات إيرانية مسيرة

أعلنت أوكرانيا، عن إسقاط 57 صاروخا و27 طائرة مسيرة روسية خلال هجمات ليلية على أراضي البلاد، بينما أكدت وزارة الدفاع الروسية استهداف قواعد جوية أوكرانية بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة.

وقال سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليغرام"، إن الهجمات الروسية تمت باستخدام صواريخ جوية وبحرية، بالإضافة إلى طائرات مسيرة إيرانية هجومية من طراز شاهد-136/131.

وأوضح البيان أن القوات الروسية هاجمت الأراضي الأوكرانية بطائرات مسيرة من طراز شاهد من الجنوب الشرقي، وصواريخ كاليبر كروز من البحر الأسود، وصواريخ كروز Kh-101 /Kh-555 من طائرة استراتيجية من طراز Tu- 95 م.س. من منطقة بحر قزوين".

وبين أن سلاح الجو الأوكراني أسقط جميع الطائرات المسيرة الـ27 من نوع شاهد، وكذلك 5 من أصل 6 صواريخ كاليبر و13 صاروخ كروز".

في المقابل، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، الأحد، عن استهداف قوات بلاده قواعد جوية أوكرانية في منطقتي خملنيتسكي، وروفنو بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة، مؤكدا أن "الهجوم حقق غايته وتم ضرب جميع الأهداف".

وأضاف: "شنت القوات المسلحة الروسية الليلة هجوما جماعيا بصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة أطلقت من الجو ومن البحر على القواعد الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من ستاروكونستانتينوف في منطقتي خميلنيتسكي ودبنو الواقعة في روفنو".

وذكر كوناشينكوف أن الصواريخ وقذائف المدفعية التابعة للجيش الأوكراني تم تدميرها بالقرب من مدينة زاباروجيا، فضلا عن تدمير حظائر الطائرات وطائرات للجيش الأوكراني في قاعدة زاباروجيا الجوية.

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