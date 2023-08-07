اشتباكات في جنين والاحتلال يشن حملة اعتقالات في عدة مناطق بالضفة

تصدى مقاومون فجر اليوم الاثنين لاقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي من مدينة جنين، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت عدداً من المواطنين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد والحي الشرقي في جنين، حيث اندلعت اشتباكات ومواجهات مع المقاومين والشباب الثائر.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب محمد سمير خمايسة بعد مداهمة منزله في جبل المراح، والشاب حسن يونس من جنين.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في الضفة الغربية طالت عدداً من المواطنين عرف منهم، الجريح عمار عسلية من بلدة برقا شرق رام الله، وأبنائه صقر ومحمود ومحمد وعبد.

كذلك اعتقلت قوات الاحتلال المواطن ماهر النعسان من قرية المغير شرق رام الله، والشاب مبتسم الريماوي من بلدة بيت ريما غرب رام الله.

واقتحمت قوات الاحتلال حي المساكن الشعبية، ومنطقة عسكر البلد، وبلدة بيت فوريك شرق مدينة نابلس.

وداهم جنود الاحتلال عدداً من منازل المواطنين، حيث عاثوا فيها خراباً وسرقوا مبلغاً مالياً من منزل المواطن يحيى الصيصان في بلدة بيت فوريك.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان زهير نصاصرة ومحمود نصاصرة وكاظم حنني، عقب اقتحام منازلهم في بيت فوريك.

وامتدت حملات الاعتقال إلى بيت لحم، حيث اعتقل المواطن يزن داود طقاطقة بعد اقتحام منزله في بلدة بيت فجار ، وقصي عمر صبيح من بلدة الخضر جنوب المدينة.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط واعتقلت الشاب لؤي أبو السعد.

وكانت مستوطنة قد أصيبت بجراح جراء رشق مركبتها بالحجارة في القدس المحتلة.