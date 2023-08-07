مجمع الشفاء الطبي يجرى 10 عمليات منظار ركبة

أجرى الطاقم الجراحي في مجمع الشفاء الطبي وبمشاركة وفد مؤسسة فجر سنتيفيتيك الأمريكية الطبية ١٠ عمليات منظار الركبة، ضمن قائمة العمليات الجراحية التخصصية المجدولة ضمن مهام الوفد الطبي الأمريكي من مؤسسة فجر الطبية.

وقال د.نضال أبو هدروس مدير مستشفى الجراحة بمجمع الشفاء الطبي، إن العمليات تتم كما هو مخطط لها بحيث يتم انجاز القائمة المعدة والمجهزة حتى نهاية الأسبوع الحالي، لافتا أن استقدام الوفد هو حلقة من الحلقات التي تقوم بها وزارة الصحة في تعزيز خدمات جراحة العظام، وتعزيز قدرات الطاقم المحلي.

وثمن د.أبو هدروس جهود وفد مؤسسة فجر سنتيفيتيك الأمريكية على تعاونهم الكبير وحرصهم على إجراء العمليات ونقل الخبرات.

إلى ذلك أشار مدير عام مجمع الشفاء الطبي د.محمد أبو سلمية، إلى حرص إدارة المجمع على تعزيز عناوين جراحات العظام التخصصية كونها واحدة من التدخلات الجراحية التي حققت مؤشرات نوعية خلال سنوات، مقدما شكره وتقديره الى فريق مؤسسة فجر الأمريكية والى منظمة رحمة حول العالم والفريق الطبي المحلي.