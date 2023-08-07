الكتلة الإسلامية تكرم المتفوقات بالثانوية العامة في شرق غزة

نظمت الكتلة الإسلامية بمنطقة شرق غزة حفلاً تكريمياً للطالبات المتفوقات في الثانوية العامة بعنوان "درع القدس" وذلك في قاعة الشاليهات على شاطئ بحر غزة.

بدوره، أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس يوسف الشرافي على أهمية اختيار الكتلة عنوان فوجها" درع القدس" والذي يحمل هدفاً سامياً ودعوة للطالبات بأن يكون تفوقهن درعاً حامياً للقدس والوطن.

من جانبها، أكدت الناطقة باسم الكتلة أنوار الجمال على وجود عدد من المشاريع الدراسية التي تستعد الكتلة تقديمها للطالبات في مرحلتهن الجامعية، داعيةً الطالبات إلى حسن استثمار مرحلتهن القادمة فيما يعود بالنفع عليهن وعلى المجتمع.

وعبرت الطالبات المتفوقات عن سعادتهن بالحفل، مثمنات دور الكتلة الإسلامية بالوقوف معهن في المرحلة الدراسية. وتخلل الحفل الفقرات الفنية والدبكة الشعبية وتكريم الطالبات وتقديم الهدايا لهن.