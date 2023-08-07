الاقتصاد بغزة: منعنا استيراد الزي المدرسي دعمًا للصناعة المحلية

قال مدير عام الصناعة في وزارة الاقتصاد جمال مطر، إن مصانع الملابس المحلية لديها القدرة الكافية على تلبية احتياجات السوق الفلسطيني من حيث الجودة والسعر.

وأكد مطر خلال جولة للصحفيين نظمتها الوزارة على عدد من مصانع الخياطة مع اقتراب موعد الموسم المدرسي، أن الوزارة وفي إطار حماية المنتجات المحلية، منعت استيراد الزي المدرسي نهائياً لتحقيق اكتفاء ذاتي من الزي المدرسي، علاوةً على تصدير الزي المدرسي للمحافظات الشمالية، وحماية صناعة الجلباب الشرعي وبنطلون الجينز والملابس الرياضية وبعض منتجات ملابس الأطفال.

وذكر أن الوزارة قدمت العديد من التسهيلات لمصانع الخياطة في قطاع غزة، من خلال الاعفاء من رسوم التراخيص الصناعية المتراكمة، والاعفاء بنسبة 50% من الرسوم المطلوبة للحصول على رخصة صناعية لأول مرة، بالإضافة لتقديم دعم حكومي في مجال الكهرباء، ومنح خصومات على الرسوم الجمركية للمواد الخام، ومنح تسهيلات إضافية لمصانع الخياطة في المنطقة الصناعية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمصنع جبر م. محمد جبر، إن مصانع الخياطة استعادت عافيتها بعد حالة الركود، مؤكداً أن مصنعه ينتج كميات كبيرة من الزي المدرسي نتيجة زيادة الطلب عليه من قبل المحلات المحلية، وهذا النشاط وفر الكثير من فرص العمل للشباب العاطلين مقارنة بالأعوام السابقة.