حماس تعزي في وفاة شقيق عضو المكتب السياسي للحركة سامي خاطر

تقدمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بخالص التعازي والمواساة إلى الأخ المجاهد سامي خاطر (أبو عبد الرحمن)؛ عضو المكتب السياسي لحركة حماس، ولعموم آل خاطر الكرام، بوفاة شقيقه؛ خير الله ناصر خاطر (أبو محمّد)، والذي توفي صباح اليوم الإثنين ٧ أغسطس ٢٠٢٣م، الموافق ٢٠ محرم ١٤٤٥ هجرية في العاصمة الأردنية عمَّان.

وسألت حركة حماس الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جنّاته، وأن يلهم الأخ سامي خاطر وإخوانه وأولاد الفقيد ومحبّيه وآل خاطر الكرام في فلسطين والشتات، جميل الصبر وحسن العزاء، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.