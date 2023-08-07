الرسالة تكشف شروط الاحتلال لإعادة ترميم الأقصى

كشف رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، عن تفاصيل مساومة الاحتلال لدائرة الأوقاف في القدس مقابل السماح لها بترميم وإعمار المسجد الأقصى المبارك.

وقال الهدمي في تصريح خاص بـ"الرسالة نت": "إن الاحتلال ابتزّ وساوم لجنة الإعمار في دائرة الأوقاف الإسلامية، بأنه لن يسمح لها العمل على ترميم المسجد، ما لم يتم إغلاق مصلى باب الرحمة.

وأوضح أنّ الاحتلال رفض السماح للأوقاف أساسا بإعادة ترميم وصيانة مصلى باب الرحمة، رغم وجود انهيارات في أرض المصلى وتسرب المياه فوق سطحه.

وأشار الهدمي لوجود انهيارات خطيرة في المسجد الأقصى المبارك، "غالبية أجزاء المسجد معرضة للانهيار الكلي".

وبيّن أن مسجد قبة الصخرة، يتعرض لانهيار في سقفه، ويرفض الاحتلال السماح للأوقاف بإعادة الترميم.

وبيّن أن مناطق عديدة في الأقصى معرضة للانهيار، من بينها سور المسجد، والبلاط المتشقق، والجدران المتهالكة، مشيرا إلى أن آخر اعمار تم قبل 300 عام تقريبا، وما جرى بعد ذلك محاولات بسيطة للترميم؛ لكنها لم تنجح في إعادة الترميم الكلي للبنيان.

شاهد|| انهيار جزئي في أرضية منطقة باب الحديد بالمسجد الأقصى المبارك نتيجة حفريات الاحتلال



