جوجل تطور روبوتات للتخلص من القمامة

أعلنت شركة جوجل، عن نموذج جديد للذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعدها في تدريب الروبوتات على فهم مهام محددة، مثل: التخلص من القمامة.

وقالت جوجل في منشور على مدونتها، إن Robotics Transformer 2 أو RT-2 هو نموذج للرؤية واللغة والحركة، قد دُرِّب على المعلومات والصور من الإنترنت التي يمكن ترجمتها إلى إجراءات للروبوت.

وفي حين أن مهمة، مثل: التقاط القمامة تبدو بسيطة للبشر، فإنها تتطلب فهمًا لسلسلة من المهام لكي يتعلمها الروبوت.

وعلى سبيل المثال، يجب أن يكون الروبوت قادرًا أولًا على تعرف العناصر المكونة للقمامة، ثم معرفة كيفية التقاطها، ورميها بعيدًا.

وبدلًا من برمجة الروبوت للقيام بهذه المهام المحددة، يسمح نموذج الذكاء الاصطناعي روبوتيكس ترانفسفورمر 2 للروبوت باستخدام المعرفة من جميع أنحاء الويب لمساعدته على فهم كيفية إكمال المهمة، حتى لو لم يُدرَّب على نحو صريح على الخطوات الدقيقة.

وقالت جوجل، إن النموذج الجديد ضاعف أداء الروبوتات تقريبًا في سيناريوهات لم تكن موجودة من قبل، مقارنة بالإصدار السابق من النموذج.

وأضافت الشركة أنه يمكن للإصدار الجديد استخدام المنطق البدائي للرد على أوامر المستخدم.