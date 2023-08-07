أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم الاثنين، تحقيق أرباح بقيمة 30.08 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2023، بتراجع نسبته 38% تقريبا، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حين قفزت أسعار النفط بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

وقالت شركة "أرامكو" في بيان لها، إن صافي الدخل بلغ 112,81 مليار ريال سعودي 30.08 مليار دولار أمريكي للربع الثاني من عام 2023، مقارنة بـ181.64 مليار ريال سعودي 48.44 مليار دولار أمريكي للربع ذاته من عام 2022.

وتأثرت إيرادات أرامكو بخفض السعودية إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل بدءاً من مايو/ايار المنصرم التزاماً بقرار تحالف "أوبك+"، بينما لم تصعد أسعار الخام بقوة.

وبلغ متوسط سعر برميل برنت المعياري قرابة 78 دولاراً خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما انخفضت أسعار الخام خلال الربع الثاني بأكثر من 6.5%، لتصل خسائره على مدار النصف الأول من العام إلى نحو 12%.