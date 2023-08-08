17 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز معلومات فلسطيني "معطى" 17 عملًا مقاومًا بالضفة والقدس، أبرزها عملية إطلاق نار وإلقاء 3 عبوات ناسفة، وإلقاء زجاجات حارقة وحرق نقطة عسكرية، والتصدي لاعتداءات المستوطنين، و7 مواجهات، أصيب خلالها مستوطن.

وأصيب مستوطن رشقا بالحجارة خلال التصدي للمستوطنين وتحطيم مركباتهم في القدس المحتلة.

وأطلق المقاومون النار صوب قوات الاحتلال خلال اقتحام مدينة جنين، كما استهدفوا بعبوتين ناسفتين حاجز الجلمة ومستوطنة "شاكيد" في جنين.

وألق الشبان الثائر زجاجات حارقة وعبوة على البرج العسكري في بيت أمر شمال الخليل.

وتصدى الشبان لاعتداءين للمستوطنين وحطموا مركباتهم في القدس المحتلة وبلدة شقبا في رام الله.

واندلعت مواجهات في 7 نقاط متفرقة، شهدتها مناطق القدس ورام الله وجنين والخليل، رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال ومستوطنيه بالحجارة.

وتصاعدت عمليات المقاومة بمختلف أشكالها في الضفة الغربية والقدس المحتلة ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه، خلال شهر يوليو/تموز المنصرم.

ورصد مركز معلومات فلسطين "معطى" (1132) عملاً مقاوماً خلال الشهر الماضي، بينها (97) عملية إطلاق نار واشتباك مسلح مع قوات الاحتلال، نفذت (33) عملية منها في جنين.

وأدت أعمال المقاومة إلى مقتل (2) إسرائيليين، وإصابة (50) جنديًا ومستوطنًا بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (28) قتيلاً، فيما استشهد خلال يوليو (28) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.