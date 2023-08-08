معروف: الحكومة تعمل من أجل انتظام صرف الرواتب رغم الضائقة المالية

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، إن الحكومة تعمل من أجل انتظام صرف رواتب الموظفين بالرغم من الضائقة المالية التي تمر بها.

وأكد أن عدم وجود تساوي بين النفقات والإيرادات سبب عجز مالي في كل شهر لدى الحكومة، بالرغم من الجهود التي تبذل من أجل تعزيز الايرادات، حيث وصل العجز التراكمي إلى ما يزيد عن مبلغ 116 مليون شيقل.

وأشار إلى أن الحكومة طوال الفترة الماضية تحملت الغلاء على أسعار الغاز من أجل أن تصل أنبوبة الغاز للمواطنين بنفس السعر المعلن من قبل هيئة البترول.

وقال خلال تصريحات إذاعية، إن هناك تراجع واضح في عملية الدعم وخاصة للقطاع الصحي، مؤكداً أن وزارة المالية تسعى للحد منه.

وأكد أن الجهات الحكومية بغزة تعمل من أجل تطوير العلاقة التجارية مع جمهورية مصر، إضافة لسعى المستوى السياسي لضرورة إنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وفتح المجال من اجل التصدير والاستيراد، وفتح المجال لتطوير قدرات الشباب الكامنة، من أجل تحقيق اكتفاء ذاتي في القطاع في مختلف المؤشرات الاقتصادية.

ولفت إلى سعي لجنة العمل الحكومي الدائم من أجل خدمة المجتمع وتقديم كل ما هو جديد ومتطور في مختلف مناح الحياة.

وقال معروف إن لجنة العمل الحكومي تعمل ضمن جدول من الأولويات وتحاول دائمًا أن تخدم في قراراتها كل فئات المجتمع بالرغم من الصعوبات والحصار وقلة الإمكانيات، حيث أن القرارات التي تصد عن اجتماعات اللجنة لا تخلو من تقديم خدمة للفئات المتعففة والمتضررة نتيجة الحصار والانقسام.

وأشار إلى وجود حملة ما زالت سارية المفعول لسائقي الأجرة لتخفيض رسوم الترخيص والإعفاء الضريبي.