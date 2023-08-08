أم عاصف البرغوثي: اقتحام الاحتلال للمنزل وتخريبه يهدف للانتقام من العائلة

قالت أم عاصف البرغوثي، زوجة القيادي الراحل عمر البرغوثي، إن اقتحام الاحتلال للمنزل وتخريبه والتهديدات تهدف إلى الانتقام من العائلة.

وأوضحت البرغوثي أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل وحيطة بأكثر من 50 جنديًا، عدا عن اقتحام المئات للبلدة واعتقال عدد من الشبان.

وأضافت: "سمعت أصوات الخبط في جوارنا، وكنت مستبعدة أنهم يأتوا علينا لأنهم يعرفون أن أبنائي في السجن ولا يوجد عندي أحد".

وأردفت: "ضابط الاحتلال يهدد فينا بشكل دائم خصوصا ابني محمد، وكأنه ينتقم من أبو عاصف حتى وهو في قبره".

وتساءلت: "عقدنا الخطوبة لمحمد مؤخرا من أجل أن نستقر ويبقى أحد معي، ولكن دوما ما يتم تهديده والضغط عليه، فإلى أين يريدون أن يوصلونا وماذا يريد منا الاحتلال لا نعرف؟".

واقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الثلاثاء، منزل القيادي في حركة حماس الراحل عمر البرغوثي "أبو عاصف" وعاثت فيه خرابا.

وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدة كوبر شمال رام الله، اندلعت على إثرها مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وتوفي أسد الضفة الغربية وجبلها الشامخ الشيخ عمر البرغوثي "أبو عاصف"، متأثراً بإصابته بفيروس "كوفيد-19" بتاريخ 25 آذار/ مارس لعام 2021.

وأمضى أبو عاصف أكثر من 30 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو والد الشهيد صالح البرغوثي والأسير عاصم، وشقيق الأسير نائل البرغوثي المحكوم بالمؤبد وأقدم أسير في سجون الاحتلال.