رئيس سلطة الطاقة بغزة يكشف تفاصيل جديدة حول ملف الكهرباء

كشفت سلطة الطاقة بغزة عن موعد الانتهاء من تصميم مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز، وموعد البدء بتنفيذه وكمية الكهرباء التي سيضخها.

وقال رئيس سلطة الطاقة بغزة جلال إسماعيل خلال ورشة عمل بغزة إن تصميم مشروع تشغيل محطة توليد الكهرباء بالغاز سينتهي مع نهاية العام الجاري، ويتوقع البدء بتنفيذه العام القادم بتمويل من قطر وسيضخ نحو 300 ميغاواط مع بداية عام 2026.

وأوضح إسماعيل أن شركة توزيع الكهرباء تعمل على تطوير شبكة الخطوط حتى تستقبل الطاقة المفترض تزويد غزة بها خلال عام 2026 وهي من متطلبات المانحين، منوهًا إلى وجود مخطط لإنتاج الكهرباء من النفايات.

وبين أنه توجد توجهات لتجميد خصم المديونيات القديمة على المواطنين في قطاع غزة خلال تعبئتهم لكروت الكهرباء.

وأكد أن منحة الـ50 شيكل لمستحقي الشؤون الاجتماعية هي منحة دائمة وليست مؤقتة، وهي منحة حكومية كاملة ولن يتم خصم أي مبلغ من مستحقاتهم.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي لا زال يعرقل استكمال مشروع 161 رغم محاولة القطريين الضغط عليهم لاستكمال المشروع.

وأشار إلى أن وفدًا من شركة الكهرباء متواجد حالياً في القاهرة من أجل الاتفاق على تشغيل الخطوط المصرية الممتدة لقطاع غزة، متوقعا بأن يتم تشغيلها مع بداية العام القادم.

واعتبر أن الأمور في الأيام القادمة مبشرة بشأن تحسن جدول الكهرباء، خاصة بعد تشغيل المولد الرابع برعاية قطرية.

وأضاف أن مرحلة العدادات الذكية مرتبطة بتطوير شبكة الكهرباء وهذا يتطلب منّا توفير موارد كبيرة حتى نؤهل الشبكة كي تستوعب هذه الطاقة، ويوجد 7 آلاف مشترك بخط 2 أمبير وهي خدمة اختيارية للمواطنين وليست إجبارية.