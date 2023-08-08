القيادي صوافطة: جرائم الاحتلال ستقابل بمزيد من الضربات ومحاولة وأد المقاومة ستفشل

أكد القيادي في حركة حماس فازع صوافطة أن كل محاولات الاحتلال في ثني الشعب الفلسطيني عن مقاومته لن تجدي نفعًا ومصيرها الفشل.

وبين صوافطة أن الاحتلال يمارس العقوبات الجماعية ضد الشعب الفلسطيني من أجل الانتقام ومحاولةً لإرضاء الشارع الصهيوني في ظل الحكومة الأكثر تطرفًا.

وأشاد بالتفاف الشعب الفلسطيني حول خيار المقاومة، رغم محاولات الاحتلال في فكفكة الحاضنة الشعبية التي ما فتأت وهي تدعم وتحمي المقاومين.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني ومقاومته مصممان على نيل حقوقهم، وأنهما لن يتراجعا قيد أنملة رغم كل المجازر والاعتداءات الصهيونية.

وأشار إلى أن مقاومة الضفة مستمرة في توجيه الضربات للاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، مؤكدًا على أن المقاومة ماضية في طريقها حتى تحرير البلاد والمقدسات من دنس المغتصبين الصهاينة.

وكانت قوات الاحتلال قد فجّرت فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد القسامي عبد الفتاح خروشة، منفذ عملية حوارة التي قتل فيها جنديين (إسرائيليين).