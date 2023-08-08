سموتريتش: لن يتم تحويل ميزانية التعليم لطلاب جامعات القدس

نقلت الإذاعة العبرية العامة تصريحات لوزير المالية (الإسرائيلي) "بتسلئيل سموتريتش" والتي قال فيها إن رئيس الحكومة (الإسرائيلية) "بنيامين نتنياهو" يدعم قراره بتجميد ميزانية التعليم العالي لصالح طلاب جامعات من القدس.

وأردف في حديثه مع الإذاعة، "أعمل بالتنسيق مع رئيس الحكومة، واجتمعت معه وشرحت له وهو يدعم هذا الموقف، وحصلت على موافقته، هذا قرار نهائي، وهذه الأموال لن تُحوّل".

وسابقًا، قال وزير المالية (الإسرائيلي) "بتسلئيل سموتريتش" إن هناك احتياجات أكثر "إلحاحًا وأهمية" من الاستمرار في تحويل أموال سياسية".

وفي رسالة جوابية إلى وزير الداخلية "موشيه أربيل"، قال "سموتريتش": "الميزانيات هي أموال ائتلافية سياسية رصدتها الحكومة السابقة ولا يوجد أي مبرر مهني لها".

وتابع "سموتريتش"، "السلطات العربية تحصل على هبات موازنة غايتها مساعدة سلطات ضعيفة مثل أي سلطة أخرى في دولة إسرائيل وبالاستناد إلى معايير متساوية، لم ولن يكون هناك أي مبرر في العالم لتفضيل السلطات العربية بعد الآن ومنحها هي فقط هبات خاصة لا تحصل عليها السلطات اليهودية الضعيفة".

وأردف، "الجهات المهنية في وزارة المالية تعتقد هي أيضًا أنه لا يوجد أي مبرر مهني لهذه الميزانيات، وعارضوها في الحكومة السابقة وجرى تحويلها خلافًا لموقفهم".

وفي رسالة أرسلها "أربيل" إلى "سموتريتش" حذره عبرها من تجميد الميزانيات، ومن أنه تجميدها سيلحق ضررًا كبيرًا بالسلطات المحلية العربية.

وردًا على رسالة "أربيل"، قال "سموتريتش": "السلطات تعلم أن هذه أموال الائتلاف، وحكومة اليسار السابقة منحتها لهم لأول مرة، ولا يوجد أي سبب لمنحها في حكومتنا أيضا".

وسابقًا، جمد "سموتريتش" خطة خمسية للقدس المحتلة بمبلغ 2.5 مليار شيكل، بادعاء معارضته تحويل مبلغ 200 مليون شيكل لبرنامج سنة تحضيرية في الجامعة العبرية بهدف جذب الفلسطينيين المقدسيين للدراسة في الجامعات.



المصدر: الجرمق الإخباري