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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
مشاريع يمنع الاحتلال ترميمها في المسجد الأقصى
09 اغسطس 2023 . الساعة: 08:42 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/288196
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