أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة يدعون للضغط على السلطة للإفراج عن أبنائهم 

قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، إن أجهزة السلطة في الضفة الغربية تواصل اعتقالاتها السياسية بحق المقاومين والنشطاء والأسرى المحررين.

و رصدت لجنة الأهالي اختطاف أجهزة السلطة في نابلس المطارد ياسر رمانه بسيارة مدنية الليلة الماضية، واعتقال الأستاذ علي جدع من بلدة حبلة قضاء قلقيلية مساء أمس الثلاثاء 8 أغسطس، ليرتفع بذلك عدد المعتقلين السياسيين إلى 55 معتقلاً سياسياً.

وطالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، ووقف ملاحقة المقاومين المطاردين للاحتلال (الإسرائيلي)، والكف عن استهداف المواطنين على خلفية نشاطهم السياسي وعملهم النقابي.

ودعت المؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى تحمل مسؤولياتها في متابعة وفضح انتهاكات أجهزة السلطة والضغط عليها لإطلاق سراح المعتقلين، وتنفيذ القرارات القضائية بالإفراج عن العديد من المعتقلين السياسيين.