محكمة الاحتلال تفرج عن قاتلي الشهيد قصي معطان

أفرجت محكمة الاحتلال (الإسرائيلية) في القدس، اليوم الأربعاء، عن المستوطنين المتورطين في قتل الشهيد قصي معطان بقرية برقة شرق رام الله مساء يوم الجمعة الماضية.

وقال موقع "واي نت" (الإسرائيلي)، إن محكمة الاحتلال قررت الإفراج عن المستوطنين حيئيل إيندور، وإليشاع يارد، وحولتهما إلى الاعتقال المنزلي، بادعاء أن الأدلة لا تستوفي الحد الأدنى من السقف المطلوب لإبقائهما قيد الاعتقال.

وقررت محكمة الصلح (الإسرائيلية)، مساء أمس الثلاثاء، الإفراج عن "يارد" الذي يعيش في بؤرة "رما ميغرون" ما بين رام الله والقدس، وتحويله للحبس المنزلي بضمان مكان إقامته، وهو متحدث سابق باسم عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب "عوتسما يهوديت".

ويعد "يارد" شخصية معروفة بين المستوطنين، وظهر مؤخرًا في نشاطات ما يعرف بـ "فتية التلال"، وشارك في العديد من الهجمات ضد الفلسطينيين.

ويعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى إشعال الأوضاع وتنفيذ هجمات للمستوطنين ضد الفلسطينيين، ودعا أيضًا إلى محو بلدة حوارة في مارس/ آذار الماضي، وفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وقرر وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، تحويل ملف التحقيق مع قاتل قصي معطان إلى الشرطة؛ من أجل تسريع الإفراج عنه دون إخضاعه للتحقيق، داعيًا إلى تكريمه ومنحه "وسام الشرف، لا اعتقاله كما فعلت الشرطة".