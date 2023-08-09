بالصور|| أحدهم مطارد منذ نصف عام.. الاحتلال يعتقل 4 شبان من عقبة جبر

اعتقلت قوات الاحتلال (الإسرائيلي)، ظهر اليوم الأربعاء، 4 شبان فلسطينيين، أحدهما مطارد منذ عام ونصف عقب اقتحامها مخيم عقبة جبر جنوب غرب مدينة أريحا بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة خاصة من جيش الاحتلال حاصرت صالون حلاقة وسط مخيم عقبة جبر، واعتقلت أربعة شبان من داخله.

وذكرت المصادر أن المعتقلين هم: محمد أبو ريا، وأحمد حجاج، وإيهاب بلهان، ومحمد رمزي بلهان، المطارد منذ أكثر من نصف عام، موضحة أنها أفرجت عن ثلاثة منهم لاحقا، وأبقت على المطارد.

وأكّدت اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحام مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا.

واعتقل جيش الاحتلال 164 مواطنًا من محافظة القدس، بينهم 24 طفلًا و3 سيدات، كما أصدر أحكامًا بالحبس المنزلي لـ 25 فلسطينيًا، خلال شهر يوليو/ تموز الماضي.











