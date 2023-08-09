نزوح 4 ملايين شخص بسبب الحرب بالسودان

أعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، عن نزوح 4 ملايين شخص في السودان بسبب الحرب منذ أبريل/ نيسان.

وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية بالسودان كليمنتين نكويتا سلامي، إنه بعد ستة عشر أسبوعا من النزاع في السودان، نزح نحو 4 ملايين شخص داخل البلاد.

وأشارت، إلى أن ولاية الخرطوم شهدت نزوح أكثر من 71 % من بين نحو 4 ملايين نازح في السودان.

وفي 26 يوليو/ تموز الماضي أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، فرار أكثر من 3.5 ملايين شخص، منذ اندلاع الحرب بالسودان في منتصف أبريل المنصرم.

ويشهد السودان منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي صراعًا بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتتركّز المعارك في العاصمة وضواحيها وفي إقليم دارفور غرب البلاد وبعض المناطق الجنوبية، ما أسفر عن مقتل 3900 شخص.